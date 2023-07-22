قالت “المالكي“ إن أخاها كان يعاني من الفشل الكلوي وهو بعمر 6 سنوات ، واستمر في المعاناة مع الغسيل الكلوي لسنوات طويلة، حيث تعرض للغسيل البروتيني و الدموي، وبعد ذلك قررت إنهاء معاناة أخيها الصغير عبر التبرع له بكليتها.

أشارت أنها لم تكن تعلم بمناسبة فصيلة دمائها مع أخيها قبل قرارها بالتبرع، كما أنها لم تخبر أحدًا بقرارها في البداية، موضحة أنها هيأت لأولادها الأمر، وتقبلوا الفكرة ، وذلك بحسب ما ذكرته خلال حديثها في برنامج “120“ المعروض علي القناة الإخبارية.

وأضافت أن والدها عارض فكرة تبرعها لأخيها، ولكنها تمسكت بقرارها ، مشيرة إلي أنها أجرت الجراحة منذ عام، وصحتها وصحة أخيها جيدة.