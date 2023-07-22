قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، عن أزمة انقطاع الكهرباء في بعض محافظات مصر : إن قطع الكهرباء المستمر خلال الفترة نتيجة نقص ضغط الغاز خلال الفترة الأخيرة نتيجة ارتفاع درجة الحرارة.

وتابع المتحدث باسم وزارة الكهرباء : أنا شخصيًا بعاني من قطع التيار النور قطع عندي 3 مرات ، بحسب مع ذكره خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج “الحكاية”

وأشار حمزة، أن وزارة البترول أصلحت تحدد كمية الغاز الممنوحة لتوليد الكهرباء بالمحطات ، بالإضافة إلي التنسيق ما بين وزارة البترول والكهرباء حول الكمية المحددة لتوليد الكهرباء، وهناك نقص بكمية الغاز التي تفي بالقدر المستخدم لتحمل الأحمال المتزايدة على محطات الكهرباء.

وذكر “حمزة” أن رئيس الوزراء أكد أن ضغط الغاز خلال الأسبوع المقبل سوف يعود، لافتًا إلى أن زيادة درجات الحرارة والاستهلاك أدى إلي زيادة استهلاك الكهرباء والغاز .