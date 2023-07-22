أعلنت وزارة التعليم عن وجود وظائف شاغرة في 7 تخصصات علمية داخل مدارس المراحل التعليمية المختلفة .

قال الدكتور محمد العامري مستشار تربوي وتعليمي ، أن المملكة تشهد نهضة كبيرة في ظل رؤية 2030 ، مما جعل التعليم يواكب هذه النهضة ، بحسب ما ذكره خلال حديثه في برنامج نشرة الرابعة علي قناة ”العربية“ .

وأشار “العامري” إلي ظهور احتياج للمعلمين في التخصصات العلمية والمسارات الجديدة ،موضحًا أن وزاره التعليم عمرها 80 عام ، وبالتالي وجود تغيير في مستوي الطلب والتوظيف من مرحلة الكم إلي مرحلة الكيف .

كما أكد علي وجود 11 ألف وظيفة علي 7 تخصصات علمية ك الكيمياء ، الفيزياء ، الرياضيات ، الأحياء ، اللغة الإنجليزية ، الحاسب الآلي و الإدارة ، مشيرًا إلي غياب بعد التخصصات ، وفتح أبواب للتخصصات الجديدة مثل الإدارة و المهارات الحياتية ومرحلة استيم .