كشفت مجموعة تداول السعودية، عن الاكتتابات القادمة في السوق السعودي 2023 تاسي و الموازي، والتي تشمل العديد من الشركات .

ووفقاً لمجموعة تداول السعودية، فهناك 10 شركات تقدمت بطلبات لطرح أسهمها للاكتتاب سواء بالسوق الرئيسية أو الموازية في 2023 .

وال10 شركات التي تستعد لطرح أسهمها في الاكتتابات القادمة في السوق السعودي 2023، هي الآتي:-

1- شركة أديس عدد الأسهم 338,718,754 سهم.

2- شركة حديد الرياض عدد الأسهم 1,000,000 سهم.

3- شركة سال عدد الأسهم 24,000,000 سهم.

4- شركة المتحدة للصناعات التعدينية عدد الأسهم 1,750,000 سهم.

5- شركة تجوري عدد الأسهم 1,818,182سهم.

6- شركة الديار العربية عدد الأسهم 2,250,000 سهم.

7- شركة البخور الذكي عدد الأسهم 325,000 سهم.

8- شركة ملكية عدد الأسهم 1,300,000 سهم.

9- شركة أصول وبخيت الاستثمارية عدد الأسهم 1,500,000 سهم.

10- شركة أرماح عدد الأسهم 4,927,958 سهم .