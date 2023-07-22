كشفت مجموعة تداول السعودية، عن الاكتتابات القادمة في السوق السعودي 2023 تاسي و الموازي، والتي تشمل العديد من الشركات .
ووفقاً لمجموعة تداول السعودية، فهناك 10 شركات تقدمت بطلبات لطرح أسهمها للاكتتاب سواء بالسوق الرئيسية أو الموازية في 2023 .
وال10 شركات التي تستعد لطرح أسهمها في الاكتتابات القادمة في السوق السعودي 2023، هي الآتي:-
1- شركة أديس عدد الأسهم 338,718,754 سهم.
2- شركة حديد الرياض عدد الأسهم 1,000,000 سهم.
3- شركة سال عدد الأسهم 24,000,000 سهم.
4- شركة المتحدة للصناعات التعدينية عدد الأسهم 1,750,000 سهم.
5- شركة تجوري عدد الأسهم 1,818,182سهم.
6- شركة الديار العربية عدد الأسهم 2,250,000 سهم.
7- شركة البخور الذكي عدد الأسهم 325,000 سهم.
8- شركة ملكية عدد الأسهم 1,300,000 سهم.
9- شركة أصول وبخيت الاستثمارية عدد الأسهم 1,500,000 سهم.
10- شركة أرماح عدد الأسهم 4,927,958 سهم .
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