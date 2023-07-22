أوضح فيديو انتشر علي مواقع التواصل الاجتماعي لنشطاء المناخ وهم يعركلون حركة السير في إحدي شوارع لندن.

ويُظهر الفيديو أيضا امرأة غاضبة، نزلت من سياراتها وبدأت بالصراخ عليهم، مرددة: ابتعدوا فوراً لدي طفل مريض في السيارة وأريد نقله للمستشفي.

ثم قامت الفتاة بالدخول إلي سيارتها، وبدأت بالتحرك باتجاه هؤلاء الأشخاص المحتجين، يذكر أن نشطاء المناخ هذه الفترة يقومون بالعديد من الاحتجاجات والتي بدورها يتم قطع الطرق فيها.