أكدت الدكتورة زهرة بافلوفا أخصائية الغدد الصماء، أن تورم الساقين في الصباح يشير إلى أمراض عديدة بما فيها مشكلات في القلب.

وذكرت الطبيبة أن تورم الساقين في الصباح يلاحظ أيضا على خلفية الحساسية أو الأمراض المعدية أو الحروق. ويشير التورم في معظم الحالات، إلى مشكلات محتملة في القلب والأوعية الدموية.

وأشارت إلى أن عند ملاحظة تورم الساقين قبل كل شيء يجب التأكد من حالة القلب والأوعية الدموية، مضيفة: “إذا لاحظ الشخص انتفاخ وجهه في الصباح، وظهور أكياس تحت العينين، ومن ثم انتشار الانتفاخ في الجسم. يجب عليه أولا وقبل كل شيء، التحقق من حالة الكلى”.

وأفادت بافلوفا، أنه إذا لاحظ الشخص انتفاخ اليدين وشعر بتيبس العظام، فيمكن الشك بأمراض الغدة الدرقية، و بالإضافة إلى ذلك يمكن أن يكون سبب الوذمة هو نقص الماء والبروتين في النظام الغذائي.