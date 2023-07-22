فاجأ الفنان تامر حسني جمهوره في مدينة العلمين أمس، بدخوله الحفل بطريقة مختلفة ومميزة، حيث جاء طائرا في الهواء، مستعينا بذلك بشخصية “تاج” من فيلمه الأخير.

وشهد الحفل إقبالا جماهيريا ضخم، وسط تفاعل من الجمهور علي طريقة دخوله.

وحرص تامر حسني علي مداعبة جمهوره والتحدث إليهم قائلا: ما شاء الله إيه الجمهور الجميل ده، منورين يا جماعة والله، أنا بتشرف إنه تم اختياري أعمل افتتاح مهرجان العلمين.

وأكمل حديثه قائلا: المهرجان ده عايزين نحافظ عليه كل سنة، علشان يجمعنا ويجمع كل مطربينا من مصر وكل الوطن العربي.