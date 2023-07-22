قام الرئيس الأمريكي جو بايدن بترشيح الأميرال ليزا فرانشتي لقيادة سلاح البحرية الأمريكي، والتي وبمجرد تعيينها تصبح أول امرأة تقود البحرية الأمريكية، وستصبح عضوا في هيئة الأركان المشتركة.

وكان هناك تباين بين عدة مسؤولين من حيث توقعهم لمن سيتم ترشيحه لهذا المنصب، فرأي عدد كبير من مسؤولي وزارة الدفاع أنه كان من المتوقع ترشيح الأميرال صمويل بابارو، الذي يقود سلاح البحرية في المحيط الهادي، ويمتلك خبرة في مواجهة التحدي المتزايد القادم من الصين.

في حين قال مسؤولون آخرون أن فرانشتي التي تشغل حاليا منصب نائب رئيس العمليات في البحرية الأميركية كانت من بين المرشحين المتوقع اختيارهم لهذا المنصب، وذلك لخبرتها التي تصل إلي ٣٨ عام، والتي عملت كقائد للقوات البحرية الأمريكية في كوريا من قبل.

وأكد بايدن خلال البيان الذي ألقاه أن الأميرال فرانشتي أظهرت خبرة واسعة في مجالي العمليات والسياسات،وذلك علي مدار مشوارها المهني، مشير إلى أنها ثاني امرأة تصل إلى رتبة أميرال بأربع نجوم في البحرية الأميركية.