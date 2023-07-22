ظهر النجم رابح صقر برفقة أبنائه في مدينة جدة على هامش الحفل الذي أحياه بها مساء أمس الجمعة على مسرح بنش مارك في جدة ضمن فعاليات جدة.

وقال رابح صقر، في مقطع فيديو لجمهوره عقب الحفل: “حبايبي أسعدتوني اليوم وكنت مبسوط للأمانة.. وأنا ماشي الآن أودعكم حبيت أشكركم ومعايا الأولاد صقر وليد وفهد وعمر”، مضيفًا: “روتانا أحسنتم على الترتيب.. وحبيت أشكركم جمهوري يا حبايبي”.

ويستعد الفنان رابح صقر، لإحياء حفل غنائي ساهر له، بالصالة الرياضية في جامعة القصيم، يوم 28 يوليو الجاري، ضمن سلسلة حفلات جولة المملكة 2023.