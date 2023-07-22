نتيجة للتغيرات المناخية الواضحة في الفترة الأخيرة، وبالأخص الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة، لفت ذلك انتباه بعض الباحثين لإجراء عدة دراسات علي السيارات الكهربائية، التي انتشرت في الآونة الأخيرة، وتأثير التباين الشديد في درجات الحرارة عليها.

وأثبتت تلك الدراسة الحديثة أن درجات الحرارة المرتفعة، تؤدي إلي خفض مدي السيارات الكهربائية بشكل هائل، وهي نتائج مماثلة لحد كبير في تأثير انخفاض درجات الحرارة أيضا علي مدي السيارات الكهربائية.

ومن المؤسف أن تلك السيارات الكهربائية غير قادرة علي التأقلم مع تقلبات المناخ الحادة،وقام مركز Recurrent الأمريكي باختبار آلاف السيارات بشكل سنوي لتحليل العلاقة بين المدى والبطارية والمناخ.

واكتشفت الدراسة أن الجو الحار جداً قد يؤدي لخسارة ثلث المدى في البطارية الكهربائية، وهو معدل مرتفع جداً من فقدان الطاقة، خاصة في حالة تجاوز درجات الحرارة لـ 38 درجة مئوية.

ولكن المركز لم يذكر الموديلات الكهربائية التي تم إجراء اختبارات الطقس الحار عليها ودرجة تأثر كل موديل على حده.

وقام نفس المركز منذ عدة أشهر بإجراء دراسة علي تأثير درجات الحرارة المنخفضة علي مدي السيارات الكهربائية، وأوضحت أن درجات الحرارة المنخفضة أسفل الصفر تؤدي لخفض مدى البطاريات الكهربائية بقرابة الـ 30%، وأبرز أمثلة على ذلك هي سيارات فورد موستنج ماك اي الكهربائية و فولكس واجن ID. 4 التي اختبرها المركز الأمريكي.

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