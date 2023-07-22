أوضح الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، سبب استخدامه للميكروفون في تدريبات فريقه الجديد.

وظهر إنريكي في تدريبات باريس سان جيرمان وهو يعلق ميكروفونا في رقبته ويتحدث للاعبين من خلاله، ويعطي لهم التعليمات أيضًا من خلاله.

وقال إنريكي: “أنا لا أتحدث الفرنسية.. والميكروفون المعلق في رقبتي يقوم بترجمة كلامي الذي أنطقه باللغة الإسبانية، ليصل إلى اللاعبين مسموعًا باللغة الفرنسية”.

وتابع: “هذا الميكروفون مصمم خصيصا لترجمة الكلام على الفور، كي لا يتعطل اللاعبون أثناء التدريب بسبب عامل اللغة”، فيما خاض إنريكي أولى مبارياته الودية مع باريس أمام لوهافر، أمس الجمعة، وفاز فريق العاصمة الفرنسية بثنائية نظيفة.