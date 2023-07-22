أعلنت المملكة توقيع عدد من الاتفاقيات في مجالات الطاقة والاستثمار والدفاع، من بينها عقود استحواذ مع شركة بايكار التركية، بهدف توطين صنع طائرات مسيرة في المملكة.

وحضر ولي العهد والرئيس التركي مراسم عقد الاتفاقيات الثنائية بين البلدين.

وفي تصريح لوزير الدفاع خالد بن سلمان، نشره علي تويتر، أكد علي أنه وقع الخطة التتفيذية للتعاون الدفاعي، مع وزير وزير الدفاع التركي يشار غولر، وأضاف أن هذه الاتفاقية تأتي تتويجا لمسار التعاون بين البلدين الصديقين في المجال الدفاعي والعسكري.

ونقلت قناة الإخبارية عن وزير الدفاع أن هذه الاتفاقية غرضها هو تعزيز قدرات المملكة الدفاعية والتصنيعية، ورفع حاهزية القوات المسلحة.

وأكد أيضا أن هذه الخطة التتفيذية من شأنها إنتاج وتطوير الصناعات العسكرية والدفاعية، وتبادل الخبرات، ونقل وتوطين للتقنيات الخاصة بالإنتاج الدفاعي والعسكري.

وجاء توقيع تلك الاتفاقية مع العديد من الاتفاقيات في مجالات الطاقة والاستثنار والدفاع.

وجاءت زيارة أردوغان وفق برنامج زيارات للعديد من دول الخليج، بغية جذب الاستثمارات والتمويل، بهدف تقليل الضغط علي الميزانية، ومعالجة التضخم المهول، وضعف العملة.