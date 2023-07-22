أصدرت السلطات القضائية التونسية قرارا بالقبض علي عريس ليلة زفافه، وذلك لاتهامه بقتل شاب عمدا، إثر نشوب خلاف بينهما.

وبحسب ما نقله موقع إذاعة “موزاييك” المحلية، أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية تونس الثانية، بالتحفظ علي العريس، لاشتباهه بقتل شاب دهسا بالسيارة أمام قاعة أفراح.

يذكر أنه نشب خلاف بين مجموعتين، قام علي إثرها العريس بأخذ سيارة وقادها في الاتجاه المعاكس، ثم قام بدهس الشاب، الذي لقي مصرعه في الحال، وتم إصابة آخر بإصابات خفيفه.

وتم التحفظ علي العريس، مُوجها له تهمة القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد.