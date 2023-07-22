انتشر فيديو علي مواقع التواصل الاجتماعي لسبيد وهو يوتيوبر شهير وهو ينادي علي ميسي محاولا جذب انتباهه، ثم قال له: رونالدو أفضل منك، ليقوم ميسي بالالتفات والنظر إليه.

ومن الواضح أن هذه الجملة قالها له بغرض استفزازه حتي يري رد فعله، كما ظهر ف الفيديو وهو يضحك من نظرة ميسي ويحاول التأكد من أن من حوله رأوها، قائلا بتعتي صوته: لقد التفت لي.

يذكر أن هذا الحدث حصل أثناء خوض ميسي فجر اليوم مباراته الأولى مع فريقه الجديد، إنتر ميامي الأمريكي، وقد قاده للفوز بهدف رائع في الوقت القاتل على كروز أزول المكسيكي في أولى مباريات فريقه بكأس الدوريات.