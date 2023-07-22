تبحث الكثير من العائلات عن سيارة كبيرة تتسع لجميع أفرادها، وفي هذه الحالة تأتي سيارة ام جي rx8،فهي الاختيار الأمثل، حيث أن السيارة تتسع ل ٧ أفراد، كما أنها مجهزة بمستوي عالي من الرفاهية والأمان.

وهذه السيارة هي بريطانية الأصل، تحتل مركز متقدم مقارنة بالسيارات الصينية من فئتها، فهي تتمتع بمظهر خارجي جرئ، وله ايه مقصورة مميزة، وبها مزايا عديدة خاصة في البلاك أوديشن.

وتتواجد سيارة ام جي rx8 موديل 2023 في المملكة بأكثر من فئة من خلال وكيلها المحلي مجموعة تأجير للسيارات.

وهذه أسعار سيارة ام جي rx8 في المملكة، حيث تتواجد السيارة العائلية في المملكة من خلال الفئات والأسعار التالية:

سعر سيارة ام جي rx8 فئة ستاندرد 107,810 ريال سعودي شامل الضريبة

سعر سيارة ام جي rx8 فئة كومفرت 114,940 ريال سعودي شامل الضريبة

سعر سيارة ام جي rx8 فئة لكجري 126,210 ريال سعودي شامل الضريبة

سعر سيارة ام جي rx8 فئة بلاك اديشن 134,375 ريال سعودي شامل الضريبة

والسيارة لها العديد من المزايا التي لا يمكن أن نغفل عنها فمثلا:

محركها من النوع تيربو 2.0 لتر، والذي ينتج قوة 220 حصان وعزم دوران 360 نيوتن متر.

فيما يأتي محرك سيارة إم جي rx8 موديل 2023 متصلاً بناقل حركة أوتوماتيك 5 سرعات موجه إلى نظام دفع خلفي أو كلي.

وتتسارع سيارة ام جي rx8 من 0 – 100 كم/س في 9.1 ثانية، وتبلغ سعة خزان الوقود 70 لتر.

وتأتي سيارة ام جي rx8 العائلية في السوق السعودي بنظام القيادة على الطرق الوعرة والقيادة على الثلج، ومع الدفع الكلي حسب الطلب الموجود في الفئة الثانية والثالثة يمكن تعديل عزم الدوران في غضون 0.1 ثانية.