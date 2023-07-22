وضح الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية، من الشائع اعتقاد الناس أن وقت الظهيره أشد حرارة من وقت العصر.

وأوضح المسند عبر تويته غرد بها علي حسابه الشخصي علي تويتر أن هذا الاعتقاد غير صحيح وأن الإحساس بالحرارة وقت العصر يكون أشد من وقت الظهر.

وعرض أسبابه عن طريق مقارنه بين الوقتين حيث قال:

وقت الظهر:

عندما تذهب إلى صلاة الظهر مثلا فأنت تعاني من 3 مصادر حرارية:

1. شدة حرارة أشعة الشمس المباشرة، والتي ربما تكون شبه عمودية، وهي أشد من وقت العصر.

2. من الحرارة المنبعثة من الأرض والمكتسبة من الشمس وهي أقل من وقت العصر.

3. السموم بوجه عام، وهو أقل من وقت العصر.

أما وقت العصر:

فأنت تعاني أيضاً من المصادر نفسها ولكن تختلف في الشدة:

1. تعاني من شدة حرارة أشعة الشمس المباشرة، لكنها أقل حدة من وقت الظهر، حيث مالت الشمس ناحية الغرب قليلاً.

2. من الحرارة المنبعثة من الأرض والمكتسبة من الشمس وهي أشد من وقت الظهر.

3. السموم وهو أشد من الظهر.

بذلك فإن وقت العصر يكون أشد في التأثير الحراري عن وقت الظهر.