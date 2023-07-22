أسفرت الحملات الرقابية التي تقوم بها أمانة المنطقة الشرقية في عدد من الأماكن للحد من ظاهرة الباعة المتجولين المخالفين عن مصادرة 170 كيلو فواكه وخضروات بشاطئ نصف القمر.

ومن جهته، أوضح رئيس بلدية مدينة الظهران المهندس فيصل بن عبد الهادي القحطاني، أن البلدية ممثلة بإدارة خدمات الشاطئ قامت مؤخرا، بجولات رقابية ضمن خطة البلدية المستمرة في رصد مخالفات البيع العشوائي حيث جرى مصادرة 170 كيلو فواكه وخضروات بشاطئ نصف القمر.

وأشار المهندس فيصل القحطاني، إلى أن الهدف من هذه الحملات القضاء على الظواهر السلبية بمدينة الظهران وتطبيق الاشتراطات والممارسات الصحية وفقاً للأنظمة والتعليمات المتبعة.

وأكد القحطاني، على حرص البلدية على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين، منوهًا إلى ضرورة عدم التعامل مع مصادر الأغذية مجهولة المصدر، داعيًا الجميع إلى الإبلاغ عن المخالفات عبر مركز البلاغات ٩٤٠.