ناقشت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم مشروع تطوير مسابقات الفئات السنية الذي سيتم العمل به اعتبارًا من الموسم الرياضي بعد المقبل 2024-2025.

ويستهدف المشروع تطوير مسابقات الفئات السنية، من خلال زيادة عدد الأندية في دوريات الدرجة الأولى تحت 18 عامًا و17 عامًا لتصبح 18 فريقًا لكل منهما بداية من موسم 2024-2025.

وتم استحداث مسابقتي الدوري الممتاز والدرجة الأولى للفئة العمرية تحت 16 عامًا وزيادة فرق الدوري الممتاز تحت 15 عامًا مع استحداث دوري الدرجة الأولى تحت 15 عامًا، بمشاركة 18 فريقًا في كل منها.

ويتضمن المشروع تحول دوري البراعم تحت 13 عامًا إلى بطولات للمناطق بدءًا من 11 حتى 14 عامًا، كما تم اعتماد مهرجانات تبدأ من سن 7 أعوام وحتى 10.