كشفت تقارير صحفية عالمية، محاولة المهاجم الصربي ميتروفيتش لاعب فريق فولهام الإنجليزي التمرد علي فريقه، من أجل الضغط عليه للانتقال لصفوف فريق الهلال السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت شبكة سكاي سبورتس العالمية، إن المهاجم الدولي الصربي ميتروفيتش، يشعر بالغضب من رفض فولهام لعرضين من الهلال السعودي من أجل رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية، لذلك قرر عدم السفر لمعسكر الفريق التحضيري للموسم الجديد.

وأضافت الشبكة العالمية، أن وكيل ميتروفيتش توني خان طالب بخفض قيمة اللاعب إلى ما بين 35 مليون جنيه إسترليني و45 مليون جنيه إسترليني، لكن ادارة فولهام رفضت طلبه ولا تريد أقل من 52 مليون جنيه استرليني من أجل الموافقة علي رحيل اللاعب هذا الصيف.

وأوضحت أن ألكسندر ميتروفيتش أخبر أقاربه وأصدقاؤه أنهم لن يروه في صفوف فولهام مرة أخرى بعد أن رفع النادي قيمته إلي 52 مليون جنيه إسترليني.