وجه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري السابق رسائل نارية لغريمه الزمالك التقليدي الأهلي، بخصوص صفقة إمام عاشور، بالإضافة إلى رئيس النادي السابق ممدوح عباس، موضحا أن النادي يمر بأزمة مالية.

ووجه منصور خلال مؤتمر صحفي في مقر نادي الزمالك رسالة إلي ممدوح عباس رئيس النادي السابق: “لو بتحب النادي بجد يا ممدوح ياعباس ارفع الحجز عاوزين نجيب صفقات قبل البطولة العربية… النصر جايب رونالدو وساديو ماني وأنا مش عارف اجيب شبيه امبابي بتاع المرج”.

وتابع: “النادي يملك أكثر من 100 مليون جنيه ولا يستطيع التصرف فيهم ولولا أزمة الحجز لسدد النادي غرامة سبورتنج لشبونة في وقت قصير ، ونعمل الآن على تدبير الأموال بكل الطرق لكن الظلم الذي يقع على النادي بالحجز على أرصدته يضعنا في مأزق”.

وبخصوص إمام عاشور قال: “الأهلي اشترى العتبة الخضرا في إمام عاشور بـ 180 مليون جنيه، كان المفروض الخطيب -رئيس الأهلي- يقولي يا أخويا يا مرتضى عاوز إمام”.

وأضاف: “اتركوا نادي الزمالك يعمل في ظروف طبيعية وسيحقق كل البطولات وينافس في ظروف طبيعية ونستطيع حينها ضم أي لاعب مثلما فعلنا بضم عبدالله السعيد من قبل وكنت أتعاقد مع أفضل اللاعبين في ظل تواجد الأموال”.

وتابع: “مجلس الإدارة أرسل خطابا رسميا إلى وزارة الشباب والرياضة من أجل التدخل لحل أزمة الحجز على أرصدة النادي ولم يصلنا أي رد من وزارة الشباب والرياضة، والحجز على أرصدة النادي وضع الزمالك في مأزق والزمالك مقبل على البطولة العربية بدون تدعيمات والجميع يكتفي بالمشاهدة”.