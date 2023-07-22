تمكنت القوى الأمنية بلبنان صباح أمس من إلقاء القبض على شاب يبلغ من العمر 23 عاماً من بلدة مشمش سكان برج العرب، بتهمة الاعتداء الجنسي على طفل عمره 11 سنة من مشمش أيضاً، ويسكن بالقرب من مفرق برقايل.

وكشفت مصادر أنّ الاعتداء حصل قبل أكثر من أسبوع، بعدما حاول أهل الطفل التستّر عليه، لكن أحدهم سرّب الخبر لمجموعات التواصل و”الواتس آب”، وعلم أنّ الطفل نقل إلى مستشفى الكرنتينا للمعالجة.

كما توضح المعلومات إلى أنّ المتهم اعتدى على الطفل في مكان ما بالقرب من أحد مقاهي المنطقة، وبأنه من متعاطي المخدرات، وقد اعترف بالأمر.

وفي وقت سابق كانت قصة الطفلة لين طالب التي اعتدي عليها شاب جنسيا منذ فترة.