قرر مهاجم تشيلسي، البلجيكي الدولي روميلو لوكاكو تحديد موقفه من الانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشفت مصادر أن نادي الهلال تقدم بعرض ثالث لضم لوكاكو، إلا أن اللاعب البلجيكي جدد رفضه للأمر.

وأضافت المصادر أن المهاجم البلجيكي يريد البقاء في المنافسات الأوروبية خلال الفترة المقبلة، ولذلك لا يرحب بالانتقال إلى دوري روشن في الموسم الرياضي الجديد.

وأشارت المصادر أن الهلال قدم عرضًا لضم لوكاكو مقابل 60 مليون يورو بعقد لمدة عامين، بجانب 50 مليونًا لتشيلسي، ولكنه رفض، حيث يسعى للانتقال إلى يوفنتوس مقابل راتب سنوي يبلغ 9 ملايين يورو”.