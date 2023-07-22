أكد خالد البلطان أن المسألة بخصوص انتخابات رئاسة نادي الشباب ليست بمن يفوز بالمنصب.

وقال البلطان: “المهم كيف تدير النادي، لا يصير الواحد زي اللي يصيد فيل وفي الأخير ياطاه، وما يعرف يتعامل معه”.

وتابع: “القضية ليست أنك تفوز وكيف تتتكتكها وترتبها الصعوبة أن تكون قد التحدي وقادر على الشغل هذا التحدي مش سهل بالذات الشباب مش سهل إدارته”.

يذكر أنه من المقرر عقد الجمعية العمومية لنادي الشباب، خلال أيام لاختيار مجلس إدارة جديد بعد قرار خالد البلطان، بالرحيل وعدم الترشح في الانتخابات من جديد.