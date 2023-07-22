كشفت تقارير عن انتشار فيروس غير قابل للشفاء، في غينيا الاستوائية، يحول المصابين إلى أشباح، بسبب أعراض نزيف اللثة وغيرها.

وشهدت غينيا ارتفاع حالات الإصابة بـ فيروس ماربورغ، وكذلك جمهورية تنزانيا المتحدة في وقت سابق من العام الجاري.

ولقي نحو 12 شخصًا حتفهم في غينيا الاستوائية الجديدة بسبب الفيروس حتى الآن، فضلاً عن أربع وفيات أخرى في تنزانيا.

وينتمي الفيروس إلى عائلة مسببات الإيبولا، ويأتي غالبا من كثرة التعرض للكهوف والمناجم، حيث يعاني الأفراد المصابون به من مظهر “يشبه الأشباح”، بحسب منظمة الصحة العالمية.

وتشمل أعراضه الإسهال والغثيان والقيء بالإضافة إلى ارتفاع درجة الحرارة والصداع الشديد والضيق الشديد، فقد يصاب العديد من المرضى الذين يعانون من الفيروس بنزيف بعد أسبوع مع ظهور طفح جلدي.