قال سعود الصقري رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المختصة في تصنيع الروبوتات، أن ريبورت سارة نجحت خلال الفترة الماضية في المشاركة في إكسبو 2030 باريس، كما شاركت في كان.

وأضاف الصقري أنه سوف يطلق قريبا الروبوت “محمد” في مؤتمر ليب من العام المقبل 2024 لينضم إلى الروبوت “سارة”، وفقا لما ذكره في القناة العربية.

وأجري مذيع قناة العربية حوار سريع ومباشر مع الروبوت السعودية “سارة”، وسألتها عن عمرها ووزنها ولكنها وقضت الإفصاح قائلة: “أفضل الاحتفاظ بتلك المعلومات لنفسي”.