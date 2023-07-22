حصل اللاعب طارق حامدي على الميدالية الذهبية في بطولة آسيا للكاراتيه والتي أقيمت في ماليزيا، بعد تغلبه على اللاعب الإيراني “ساجاد غانجزاده”.

وقام الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، بتهنئة البطل العالمي بهذا الإنجاز الجديد.

ونشر الأمير على حسابه في “تويتر”، قائلاً: “أبارك للبطل طارق حامدي تحقيق ذهبية بطولة آسيا “19” للكاراتيه للكبار”.

كما هنأت اللجنة الأولمبية والبارالمبية، البطل حامدي، بعبارة موجزة في ظاهرها، وبليغة في معناها، حيث غردت بعد فوزه في نصف النهائي على غريمه الإيراني، وفوزه في النهائي و تتويجه بالميدالية الذهبية بقولها: “الأيام كفيلة بإثبات من هو الأفضل”.