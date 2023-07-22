قالت ريم طارق طليقة الفنان المصري حسن شاكوش أنها سعيدة بسجدة الشكر التي سجدتها يوم فرحها.

وأكدت ريم أن الدعوات التي حصلت عليها من العالم كله بسبب سجدة الشكر، قائلة: ” متأكدة أن الدعوات اللي بتجيلي من العالم كله بسبب سجدة الشكر ومبسوطة ومرتاحة إني سجدت”.

وردت ريم على سؤال أحد متابعيها حول السجدة “بعيدا فعلا عن الأسئلة أنا متأكدة أن دا سبب سجدة الشكر اللى في ناس كتير اعترضت عليها، بس دى سبب أن ملايين يدعولي اقسم بالله، ومكنتش متوقعة أن موضوع السجدة يخرج برا القاعة، أنا مبسوطة ومرتاحة”.

كما أكدت ريم طارق أنها ضد الطلاق، لأن الأمر ليس سهلًا، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنها تجلس في منزل والدها ولم تأخذ حقوقها من حسن شاكوش حتى الآن.