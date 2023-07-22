كشفت أخصائية الجراحة وطب التجميل دانا عمري هاريل، عن عدد عمليات التجميل التي أجرتها مارجو روبي نجمة فيلم باربي، لتشبه الدمية الشهيرة Barbie.

وقال هاريل: “أزالت روبي بعض الدهون تحت جبينها، مع وضع حشو تحت العين وتكبير آخر، ورفع الحاجب إلى الحد الأدنى وتكبير الخد وحشو الشفاه”.

وأشارت إلى أنها خضعت لعملية جراحية لتصحيح تشوهات الجفن العلوي والسفلي، وإزالة الدهون الزائدة في منطقة العين، مع إزالة دهون الخد، لافتة إلى أنها أضافت جزءًا صغيرًا بذقنها حيث وضعت القليل من البوتوكس.

يذكر أن فيلم Barbie يضم عددا من النجوم منهم الممثلة مارجو روبي، رايان جوسلينج، كيت ماكينون، ويل فيريل، كينجسلي بن أدير،سكوت إيفانز، وآخرون.