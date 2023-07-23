أثار غياب وزير الخارجية الصيني، تشين غانغ، جدلا واسعا، مما تسبب في انتشار الشائعات في وسائل الإعلام العالمية حول مصيره وسبب اختفائه.

وامتنع الوزير عن الظهور العام لعدة أسابيع، مما تسبب في خرج البيت الأبيض عن صمته، كما أعلنت الخارجية الصينية أن وزيرها، تشين جانغ، لن يحضر اجتماعات دول “آسيان”، المنعقدة في إندونيسيا لأسباب صحية.

وكان مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، جيك سوليفان، أعلن أن البيت الأبيض ليس لديه معلومات حول أسباب اختفاء وزير الخارجية الصيني، تشين غانغ، من الساحة العامة.

ويذكر أن الخارجية الصينية قد أعلنت قبل انعقاد قمة “آسيان”، أن وزيرها، تشين جانغ، لن يحضر اجتماعات دول “آسيان”، المنعقدة في إندونيسيا لأسباب صحية.