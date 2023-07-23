أكدت شركة تسلا تراجع السهم الخاص بها نحو 7 %، مشيرة بأنها قد تستمر في خفض أسعار سياراتها الكهربائية، ما أفقد إيلون ماسك 13.6 مليار دولار من ثروته، لتتراجع إلى 241 مليار دولار.

وسبب هذا التراجع تقليل الفارق بينه وبرنارد أرنو، ثاني أغنى شخص في العالم، وفقاً لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات، ولكن مازالت ثروة ماسك أعلى من نظيره أرنو، رئيس مجلس إدارة شركة «إل في إم إتش» بنحو 40 مليار دولار.

وانخفضت أسهم «تسلا» 7 % إلى 271.02 دولاراً خلال التداولات بعد أن حذَّرت الشركة من استمرار هبوط ربحيتها المتقلصة بالفعل، وأثر انخفاضات الأسعار الواسعة لأشهر في هامش الربح الإجمالي للسيارات، والذي انخفض إلى أدنى مستوى له في أربع سنوات خلال الربع الثاني.

وأوضح ماسك يوم الأربعاء الماضي، إنه سيتعين على «تسلا» مواصلة خفض الأسعار حال الاستمرار في زيادة معدلات الفائدة.

شركة تسلا، إيلون ماسك، ثاني أغنى شخص في العالم