توجد العديد من الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن التي تساعد في علاج خشونة المفاصل وتخفيف الألم والتورم المصاحب لها.

وأوضح الدكتور أشرف إسماعيل استشارى العظام، أنه من بين تلك الأطعمة، السمك، حيث يحتوي على الأحماض الدهنية الأوميغا-3 التي تعمل على تقليل الالتهابات في الجسم ونها السلمون والتونة والسردين والماكريل.

كما تحتوي الفواكه والخضروات على العديد من العناصر الغذائية وتساعد على تحسين صحة الجسم بشكل عام، منها الأفوكادو والبطاطا الحلوة والفراولة، وكذلك العنب الأسود لما يحويه على مركبات مضادة للأكسدة تساعد على تحسين صحة الجلد والشعر والأظافر، وتقليل الالتهابات.