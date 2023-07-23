تحدي المدرب الشخصي ولاعب كمال الأجسام الشاب “جاستن فيكي” نفسه في صالة ألعاب رياضية في بالي، وقام بالضغط على 460 رطلاً أثناء جلوسه القرفصاء.

ونتج عن هذا التحدي سقوط الأوزان الثقيلة على رقبته، مما تسبب في إصابته بجروح خطيرة وفقدانه الوعي حتى توفي عن عمر يناهز الـ 33 عاما.

ورصدت لقطات الفيديو اللحظة المرعبة التي سبقت سقوط الأوزان الثقيلة على رقبته، حيث يتذمر فيكي أثناء محاولته مد ساقيه بينما يثقل القضيب الثقيل على كتفيه.

ووفقا لصحيفة “صن” البريطانية، أشتهر فيكي بحوالي 30 ألف متابع على إنستجرام بـ “الحب والعاطفة” التي وضعها في تدريبه الشخصي، وكان يعمل كمدرب للياقة البدنية بصالة The Paradise Bali الرياضية في بالي، إندونيسيا.