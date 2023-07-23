تعرضت فتاة تبلغ من العمر ١٣ عاما للإختطاف تحت تهديد السلاح، من قبل شخص يدعي ستيفن روبرت سابلان البالغ من العمر ٦١ عاما.

حيث نجحت هذه الفتاة من إنقاذ نفسها من ذلك الشخص الذي قام باختطافها، والاعتداء عليها مرارا، في جنوب كاليفورنيا، حيث قامت بحمل ورقة مكتوب عليها “ساعدوني” وأشارت بها للمارة.

الأمر الذي دفع المارة إلي الاتصال بالشرطة علي الفور لإنقاذ تلك الفتاة، وتحركت الشرطه التي تمكنت من الوصول إليها.

تم القبض علي سابلان ووجهت له هيئة محلفين فيدرالية كبرى الاتهام، أول أمس الخميس، بتهمة اختطاف ونقل قاصر بقصد القيام بـ”نشاط جنسي إجرامي”.

وقالت الشرطة إن الضحية كانت قرب محطة للحافلات في سان أنطونيو في تكساس، يوم 6 يوليو، عندما اقترب منها المشتبه به ووجه مسدسه نحوها وطالبها بركوب سيارته، وهددها بإطلاق النار إن لم تطعه، وفقا لوثائق المحكمة.

وأظهرت التحقيقات تعرض الفتاة للاعتداء الجنسي عدة مرات، وأكدت أن سابلان كان مطلوبا بتهمة السطو في تكساس، وتعتبره الشرطه مسلحا خطيرا.

وتم القبض عليه ومعه مسدس أسود وأصفاد، و تؤكد الشرطة أنه في حالة إدانته بالتهمتين، فإنه سوف يواجه السجن مدي الحياة.