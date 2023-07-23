قالت الدكتورة فاطمة الشهري الصيدلانية في مركز معلومات الأدوية أن الأدوية اللاوصفية مثل البنادول آمنة ولا تسبب الإدمان.

وأضافت الشهري أن البعض يسيئ في استخدام الأدوية المقيدة ويتسبب في الإدمان، وبالتالي يحتاج إلى استشارة طبية، وفقا لما ذكرته للقناة الإخبارية.

وأوضحت الشهري أنه يمكن للطبيب الصيدلي صرف الأدوية اللاوصفية دون قلق، ولكن لابد من معرفة إذا كان المريض يعاني من أي أمراض مزمنة حتى لا تتداخل الأدوية وتسبب في إصابته بمشاكل صحية.