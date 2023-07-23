قام الفنان المصري أحمد سلامة بالرد على الأنباء والأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حول تعرض نجلته الفنانة سارة سلامة للضرب منه بسبب ملابسها التي يصفها البعض بالجريئة.

وقال أحمد في مداخلة هاتفية له في برنامج بالخط العريض على قناة الحياة، بأن ما يتردد عن ضربه لابنته غير حقيقي وأن علاقته بابنته جيدة للغاية وأن بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي هي من تقف وراء تلك الشائعات وتروج لها.

وأوضح سلامة بعدم وجود خلاف بينه وبين ابنته مؤكداً أنها تأخذ رأيه في جميع الأمور معلقاً: “لا يوجد خلاف بيني وبين سارة، لما أنا أكون في خلاف مع بنتي، مين اللى هيبقى جنبها؟”.

وأضاف سلامة بانزعاجه من الشائعات التي تحاول التدخل في حياتها الشخصية، قائلاً: “منزعج جدًّا من تدخل الناس في حياة بنتي الشخصية والكلام عن ملابسها، و99% من اللي موجود على السوشيال ميديا مزيف، ونحن نعيش كارثة الموبايل والإنترنت والديجيتال”.