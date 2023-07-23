أكدت استشارية طب الأسرة الدكتورة لمياء البراهيم، على أهمية ممارسة رياضة السباحة خاصة في فصل الصيف، لكن مع أخذ الاحتياطات.

وقالت البراهيم: “رياضة السباحة تتميز بالمتعة ومشاركة الآخرين واللياقة البدنية وتقوية العضلات وتخفيف درجة الحرارة”.

وأضافت: “مع وجود الاحتياطات مثل الاهتمام بالفحوصات، وبعض المسابح العامة تشترط إجراء فحوصات للدم لإثبات الخلو من الأمراض المعدية والجنسية”، مشيرة إلى ضرورة الاستحمام قبل الدخول بالمسابح العامة.