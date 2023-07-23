يعاني الكثير من الأشخاص من نقص بعض العناصر الغذائية في أجسادهم، ومن بين أهم تلك العناصر هو الصوديوم، حيث أنه بمجرد نقصه في الجسم يصيب الإنسان بمشاكل صحية.

وأوضح الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن عنصر الصوديوم هام في الجسم، وانخفاضه في الجسم عن المعدل الطبيعي يجعل الإنسان يشعر بأعراض مزعجة.

وأضاف موافي في برنامجه “ربي زدني علمًا”، الذي يذاع على قناة صدى البلد، نقص معدن الصوديوم يسبب الشعور بالإعياء، كما يسبب في قصور نشاط الغدة الكظرية الموجودة فوق الكلى.

وأردف موافي، أن الإعياء ليس المؤشر الوحيد الذي يدل على نقص الصوديوم في الدم، بل هناك أعراض أخرى تدل على انخفاضه في الجسم مثل الإسهال، والغثيان، والصداع، والدوخة، وانخفاض ضغط الدم، وفقدان الوزن.