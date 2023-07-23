بدأت أعمال منطقة منتزه الرمال الرياضي بالرياض على مساحة 20 كم² في المنطقة الرملية جنوب شرق مطار الملك خالد، وذلك ضمن مشروع المسار الرياضي.

ويسهم المسار الرياضي في تشجيع السكان على اتباع أنماط صحية في التنقل، والتحفيز على ممارسة الرياضات المختلفة وبشكل خاص المشي وركوب الدراجات والخيول، في محيط زاخر بالأنشطة والفعاليات الفنية والثقافية والترفيهية والبيئية.

ويميز منطقة منتزه الرمال الرياضي مسارات الدراجات الجبلية ومسارات رملية والمنتجع البيئي، كما تحتوي على مسارات مخصصة للخيول والمشاة وعدد من المعالم الفنية، ومناطق لتقديم الخدمات للزوار ومساحات استثمارية.

وتتضمن المنطقة عدد من المحطات الخاصة بصيانة الدراجات ومناطق للاستراحة ومساحات استثمارية متنوعة.

ويوجد بالمسار الرياضي المتنزَّه الطوليّ الذي سيزخر بالفعاليات الرياضية والفنية والثقافية والبيئية لخلق نمط صحي مستدام.

وتقدم هذه المناطق فرصة استثنائية لتعزيز اتباع أنماط حياة صحية وتوفير وسائل ترفيه متنوعة في نموذج معاصر وجاذب.

ويأتي المشروع في إطار تحقيق أحد أهداف “رؤية المملكة 2030” برفع تصنيف مدينة الرياض بين نظيراتها من مدن العالم؛ حيث يشجع السكان على اتباع أنماط صحية في التنقل، ويحفزهم على ممارسة الرياضات المختلفة.