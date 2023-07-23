أكد مصدر رسمي في النادي ⁧‫الأهلي‬⁩ المصري أن هناك وسطاء من المملكة تواصلوا مع النادي لمعرفة إمكانية التعاقد مع حارس المرمى الدولي محمد الشناوي.

وذكرت مصادر، أنه وضعت إدارة النادي الأهلي 3 شروط للموافقة على رحيل محمد الشناوي، بعدما شهدت الأيام الأخيرة الماضية تجدد المفاوضات بين إدارة النصر والشناوي.

ويعد أول شروط الأهلي المصري هو تلقي عرضًا رسميًا يصل قيمته إلى 7 ملايين دولار، يحصل عليها النادي للموافقة على رحيل الشناوي، بينما ثاني الشروط هو التعاقد مع حارس مرمى قوي قادر على خلافة الشناوي في صفوف الأهلي، فيما تأتي ثالث الشروط بالتراجع عن بيع علي لطفي إلى نادي زد.