وثق شاب عبر فيديو نُشر علي مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يقوم بتغيير أسطوانة الغاز، ولكن ليس بالطريقة المعتادة.

حيث يقوم الشاب بتغير الأسطوانة خاصته عن طريق آلة موجودة في حي الرائد في الرياض، ووضح الشاب أنه في حاله نفدت أسطوانتك في وقت متأخر من الليل فلا داعي للقلق.

هذه الآلات تعمل علي مدار ال ٢٤ ساعة، فلست بحاجة للقلق بعد الآن، وأوضح الشاب طريقة استخدام الآلة، حيث تقوم باختيار نوع الغاز الخاص بك، وهل هو استبدال أم شراء.

فإذا كانت أسطوانة غاز معدنية، سيتم فتح باب لتضع الأسطوانة القديمة، ثم يقوم الجهاز بفحص بيانات الأسطوانة، ثم تخرج لك واحدة أخري جديدة ونظيفة ومعبأة.

وأعرب عن اعجابه بتلك الآلة قائلا: أنه لو كان هناك محل للغاز بالقرب من هذه الآلة فهم لن يذهب إليه، ويتم الدفع عن طريق بطاقة مدي فقط.