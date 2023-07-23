كشفت بعض اللقطات المصورة عن الإنجاز الذي وصلت له أعمال البناء والتشييد لمركز الدرعية لفنون المستقبل، وأضحت الانجاز في بنائه حتي يتم تسليمه كما هو مقرر قي ديسمبر.

يذكر أن المشروع يجري تطويره مع وزارة الثقافة، علي مساحة ٦٠٠٠ م٢، بالقرب من حي سمحان التراثي في الدرعية، ويعد المركز الأول من نوعه في المملكة لتعليم الفنون الرقمية.

ومن المقرر أن مركز الدرعية لفنون المستقبل سيغطي أربعة مجالات للتعليم: برنامج للفن والذكاء الاصطناعي، الحوسبة الإبداعية، وسائل الإعلام الجديدة والبحث الفني المعاصر، والتعلم الآلي.

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