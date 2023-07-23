تلقى أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، هدية من متحف آل سلمة في محافظة بلقرن، لكنه أعادها إلى المتحف في الحال تقديرًا لهم.

وأظهر مقطع فيديو، أمير عسير وهو يحمل في يده بندقية أهداها له متحف آل سلمة، حيث قال المسؤول “نحن أعطيناك أعز ما نملك”.

ومن جانبه، أعاد الأمير تركي بن طلال البندقية المهداة، لتكون باسمه في متحف آل سلمة الذي يعد من أشهر المواقع المهتمة بالتراث في بلقرن، لتشكل لوحة مميزة تعكس اهتمامه بالتراث.

وصرح مهدي القرني صاحب متحف آل سلمة “من حبنا للأمير وتشريفه لنا قررنا أن نهديه من أجمل ومن أغلى ما لدينا في المتحف”، لافتًا إلى أن أمير عسير تقبل الهدية لكنه قال إنه سيعيد ترتيبها ويضع عليها أجمل العبارات ويعديها مجددًا في مكانها كهدية منه للمتحف ولزواره.