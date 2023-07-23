تداول على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشخص قام تصوير عزيمته لأحد أصدقائه حيث أنه رحّب بهم على طريقته الخاصة ولكنه تفاجأ برد فعل صادم من الضيف العنيفة تجاهه.

حيث أنه ظهر في مقطع وهى يقوم بتصوير العزيمة ويرحب بالضيوف قائلاً:” حياكم الله يا مرحب ومسا أنتم ضيوف علينا .”

ليرد الضيق في غضب قائلاً:” يا أخي إحنا ضيوف تجمعوا علينا البشر وخرابيط وصور، عليا الطلاق ما أنا آكل .”

وحظى المقطع على تفاعلاً واسعًا من قبل رواد مواقع التواصل حيث أن بعضهم رأى أنه من الحق الضيف أن بعترض وجاء من بين التعليقات شخص يقول :” من حق الضيف انه يطلب عزم التصوير.” وكتب آخر :” كفو من هذا الضيف الي عرف يرد على عملية التصوير والتشهير.”