كشفت الإدارة العامة للمرور اليوم الأحد عن طرح مزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة “أبشر”، التي تُمَكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًّا.

وقالت الإدارة في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر: ” أن المزاد سيستمر حتى غد الاثنين 24 يوليو، لافتةً إلى أنه يمكن لجميع الراغبين في شراء اللوحات المميزة المشاركة في المزاد.

وأوضحت الإدارة أن الخدمة يتم الحصول عليها من خلال الدخول إلى منصة “أبشر” ثم اختيار “خدماتي”، وبعدها اختيار المرور، وبعد ذلك اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكترونية.