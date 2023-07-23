في لافتة جميلة ونادرة من نوعها، قام مواطن أردني بحث جيرانه على إلقاء النفايات في سلة القمامة حفاظًا على نظافة الديار .

وكتبت الأردني رسالة جميلة لجيرانه وقام بتعليقها على أحد جدران العمارة قائلاً: أنا جارك وداري مثل دارك، أرضك أرضي وعرضك عرضي، يا جاري الزبالة والنفايات مكانها الحاويات مو بالشارع أو عند البوابات.”

وأضاف:” سلام من الكرك إلى عمان هنا، سلام من الكرك يعانق إربد ويلف كل بلادنا بالمحبة أردنا أجمل .”

وحظيت رسالة المواطن الأردني على تفاعل واسع، حيث أعرب رواد مواقع التواصل عن إعجابهم الشديد بالطريقة الذي نصح بها الجار جيرانه .