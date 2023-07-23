تخليدا للهدف ال 808 الذي حققه ميسي، وهو الهدف الذي أحرزه مع فريقه الجديد انتر ميامي.
قامت شركة ليز بتجميع ٨٠٨ من الماعز ، لتشكلهم علي صورة ميسي، احتفالا بهذا الحدث، وكتبت: “808 goats for the g. o. a. t” .
يُذكر أن ميسي اشتهر بلقب g. o. a. t أو ماعز، والتي تعد اختصار لكلمة great of all time ، أي الأفضل في كل شئ، واستغل اللاعب الأرجنتيني هذا اللقب ليظهر دائما حاملا معه عنزة.
شركة ليز تجمع 808 ماعز لتشكل صورة ميسي بمناسبة هدفه رقم 808 😆👌🏻❤️
pic.twitter.com/1onv13XQxM
— بلاد الفضة 🏆 (@ARG4ARB) July 22, 2023
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