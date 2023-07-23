تخليدا للهدف ال 808 الذي حققه ميسي، وهو الهدف الذي أحرزه مع فريقه الجديد انتر ميامي.

قامت شركة ليز بتجميع ٨٠٨ من الماعز ، لتشكلهم علي صورة ميسي، احتفالا بهذا الحدث، وكتبت: “808 goats for the g. o. a. t” .

يُذكر أن ميسي اشتهر بلقب g. o. a. t أو ماعز، والتي تعد اختصار لكلمة great of all time ، أي الأفضل في كل شئ، واستغل اللاعب الأرجنتيني هذا اللقب ليظهر دائما حاملا معه عنزة.