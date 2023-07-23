أكدت دراسة جديدة، أن إضافة أحد الأطعمة سيساعد على خسارة الوزن، لافتة إلى أن تناول نصف فاكهة غريب فروت قبل كل وجبة، سينتج عنه انخفاض الوزن بنهاية العام.

وأوضحت الدراسة أن كل المشاركين فيها الذين تناولوا نصف ثمرة غريب فروت قبل كل وجبة، انخفض وزنهم بمعدل 1.6 كغ في غضون 3 أشهر، وهو ما يعادل 6.3 كغ سنويا.

وبالرغم من أن الفاكهة نفسها لا تحرق الدهون، لكنها تمتلك نسبة عالية جدا من المياه، مما يجعلك تشعر بالشبع، وتسرع عملية الهضم، فيما تعد ثمرة الغريب فروت من الفواكه الغنية بالفيتامين سي، كما تحتوي على البكتين، وهو أحد أشكال الألياف القابلة للذوبان، والتي تعمل على إبطاء تطور تصلب الشرايين.

ويوصي خبراء تغذية بأن يبدأ الشخص يومه بتناول ثمرة غريب فروت، بسبب فوائدها التي ستعود عليه طوال اليوم.