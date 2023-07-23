اقترب نجم نادي بايرن ميونخ، الدولي السنغالي ساديو ماني، كثيرًا من الانتقال إلى نادي النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد الإيطالي نيكولو شيرا، عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر” أن ماني سيتجه للعب في دوري روشن السعودي؛ إذ أصبح على أعتاب الذهاب للنصر لمدة 3 سنوات، مقابل حصوله على راتب سنوي يصل إلى 25 مليون يورو.

وكانت مصادر صحفية قد ذكرت في الأيام الماضية أن ماني كان يريد الاستمرار في صفوف البايرن؛ لكن ضغوط النادي البافاري أجبرت اللاعب على التفكير في عرض النصر.

وانتقل صاحب الـ 31 عامًا إلى عملاق الدوري الألماني قادمًا من ليفربول الإنجليزي العام الماضي، لكن موسمه الأول مع بايرن ميونخ لم يكن بالصورة المأمولة؛ إذ اكتفى بهز الشباك 12 مرة فقط خلال 38 مباراة عبر كل المسابقات.