ظهر كريستيانو رونالدو نجم النصر محتضنًا طفل أثناء تواجده في اليابان ؛ للمشاركة في البطولة الودية الدولية الرباعية، خلال الفترة بين 25 يوليو و 1 أغسطس القادم.

وجاء رونالدو وهو يضم طفل صغير بحب وعفوية كبيرة بينما الطفل يضحك معبرًا عن سعادته البالغة برؤية رونالدو .

وكان رونالدو تحدث في مؤتمر صحفي اليوم عن رغبته في الفوز بأكبر قدر من البطولات مع ⁧‫النصر‬⁩ مؤكدًا أن المهمة صعبة ولكن ليست مستحيلة .

ووصلت بعثة النصر أمس السبت، إلى العاصمة اليابانية طوكيو؛ وذلك للمشاركة في البطولة الودية الدولية الرباعية، خلال الفترة بين 25 يوليو و 1 أغسطس القادم.