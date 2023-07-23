قام ركاب على متن إحدى الرحلات الجوية بتحويل الطائرة إلى أجواء احتفالية بعدما علموا بتأخير رحلتهم لمدة 6 ساعات.

واندمج جميع الركاب وطاقم الطائرة في حالة طربية رائعة على أغنية love story، حيث أخذوا يرددون الأغنية بصوت واحد ويتراقصون على أنغامها، وذلك بعد إعلان تأخير رحلتهم بسبب سوء الأحوال الجوية على مطار دنفر الأمريكي.

ولاقى المشهد تفاعلًا كبيراً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين أثنوا على موقف وردة فعل الركاب الايجابية تجاه الموقف وتحويله للحظات سعادة وفرحة بدلا من التذمر والاستياء الذي لا فائدة منه.